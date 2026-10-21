Filorosso, bestemmia in diretta tv dell’ex ministro Martelli: “Non siamo al Grande Fratello”

(Adnkronos) – Momenti di gelo ieri nel corso della trasmissione di Rai 3 Filorosso condotta da Antonino Monteleone a causa di una bestemmia arrivata in diretta. É successo quando l'ex ministro della Giustizia e delfino di Craxi nel Psi Claudio Martelli si è lasciato andare all'imprecazione mentre discuteva con Antonio

Di

Pietro di stragi di mafia del 1992 e presunti depistaggi. A quel punto al conduttore non è rimasto altro che provare a riportare la situazione sotto controllo: "No, no, no – ha detto – qui non siamo al Grande Fratello e non verrà espulso. Facciamo rispondere Di Pietro, però…mamma mia", ha detto Monteleone toccandosi la fronte mentre anche l'ex giudice cercava di riprendere la parola incredulo per quanto sentito poco prima. Lo spezzone del programma con la bestemmia è stato immediatamente postato sui social e condiviso da numerosi utenti.

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