Filo, tradizione e nuove esperienze: le classi 1ªK e  2ªK della Scuola Galilei Di Rocco di Caltanissetta indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale a Palazzo Moncada

Il 23 ottobre 2026 gli studenti del primo e del secondo anno dell’ Istituto “ Galilei- Di Rocco” di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, sede distaccata di via Cairoli, si sono recati a Palazzo Moncada per visitare la mostra dedicata al ricamo e al merletto siciliano e per apprendere i primi rudimenti dell’uncinetto.

In realtà è stato un vero e proprio laboratorio di ricamo che ha permesso di acquisire competenze tecniche ed empatiche fondamentali per il futuro lavoro con l’utenza più fragile: anziani, bambini e persone con disabilità o disagio psichico. L’attività manuale, qualunque essa sia, viene utilizzata come un vero e proprio strumento di cura per stimolare, come nel caso specifico, la precisione funzionale ad esempio per la riabilitazione motoria post-ictus, in ogni modo da rallentare il decadimento cognitivo negli anziani

La classe 1K è stata accompagnata dai docenti Milazzo e Agati; la classe 2K dai docenti Difrancesco e Bonfirraro.

L’attività continuerà in data 24 ottobre 2026 dove gli alunni potranno partecipare al laboratorio, sotto la guida della Sig.ra Marianna Bonaffini, mettendosi così alla prova con filo e ferri.