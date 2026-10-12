Fermato dai carabinieri 39enne ha malore e muore, indagini in corso

Ha avuto un malore dopo l’intervento dei carabinieri, allertati a seguito di segnalazioni dei cittadini, morendo poi in ospedale. Sono in corso le indagini dopo la morte di un 39enne lodigiano, fermato intorno alle 4.30 di ieri mattina durante un intervento da parte dei militari dell’Arma, e deceduto in ospedale oggi.

I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione da parte dei residenti di un uomo che era rimasto bloccato sul muro di cinta di una villetta nelle prime ore del mattino e che stava dando in escandescenza. L’uomo, 39 anni, era particolarmente agitato e, in fase di contenimento da parte dei militari dell’Arma, ha avuto un attacco cardiaco, venendo soccorso dai carabinieri e da alcune testimonianze.

Portato in ospedale in gravi condizioni, il 39enne è deceduto nella mattina di oggi. Sono ora in corso le indagini da parte della procura di Lodi