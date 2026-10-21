FAWCAR debutta in Italia con 5 SUV, piano di lungo periodo e rete in espansione

ROMA (ITALPRESS) – FAWCAR ha ufficializzato il proprio debutto sul mercato italiano scegliendo Milano per presentare una gamma di cinque SUV. L’Italia è indicata come “uno dei mercati strategici e a maggiore potenziale in Europa” e l’obiettivo è di “non essere una presenza di breve periodo, ma di investire e crescere nel Paese”. L’offerta si articola su due marchi: BESTUNE, di fascia medio-alta, con tre SUV a motore termico, e JOYEE, dedicato alla nuova mobilità energetica, con due modelli. Una gamma studiata sulle esigenze specifiche del mercato del nostro Paese. La distribuzione è affidata a China Car Company, membro UNRAE.

Fondato nel 1953 per volontà del Governo cinese, FAW (First Automotive Works) è il primo costruttore automobilistico nato nella Repubblica Popolare Cinese ed è uno dei più importanti gruppi industriali del Paese. China FAW Group, infatti, rappresenta la prima grande base industriale automobilistica della Cina e vanta un solido patrimonio industriale, un sistema maturo e completo di produzione automobilistica ed una gamma di prodotti altamente diversificata. Con oltre 65 milioni di veicoli prodotti e venduti complessivamente, il Gruppo si colloca oggi tra i protagonisti dell’industria automobilistica mondiale. Oggi il brand FAWCAR porta avanti oltre settant’anni di esperienza e competenze sviluppate da China FAW Group nella produzione automobilistica. Da questo patrimonio sono nati BESTUNE, marchio mainstream di fascia medio-alta dedicato ai veicoli con motori termici, e JOYEE, marchio di fascia medio-alta dedicato alla nuova mobilità energetica. E’ stata realizzata una gamma completa che comprende motorizzazioni termiche, ibride e 100% elettriche, raggiungendo un parco circolante di oltre 4,5 milioni di veicoli.

All’evento di presentazione ha partecipato il Presidente del Gruppo FAW, Liu Zhongchen e del Top Management della Casa cinese. “E’ per me un grande piacere essere Milano e sancire il debutto ufficiale di FAWCAR in Italia, un mercato per noi importante e strategico – ha commentato il presidente Liu Zhongchen -. Desidero innanzitutto ringraziare tutti i Partner che hanno reso possibile questo traguardo. Oggi l’industria di settore europea sta attraversando una nuova fase di evoluzione e trasformazione: la domanda continua a svilupparsi, le aspettative dei consumatori diventano sempre più elevate e le politiche industriali favoriscono nuove opportunità di crescita. In questo scenario emerge con sempre maggiore chiarezza una mobilità diversificata, nella quale motorizzazioni tradizionali e nuove energie convivono e si sviluppano parallelamente. Allo stesso tempo, la reputazione e il riconoscimento dei marchi automobilistici cinesi continuano a crescere sia in Italia sia nel resto d’Europa, contribuendo a creare nuove opportunità di sviluppo, innovazione e collaborazione. Per Fawcar, questo è il momento giusto per cogliere e far crescere, queste opportunità”.

“Essere stati scelti da FAWCAR per rappresentare il marchio in Italia costituisce un importante riconoscimento della nostra esperienza nel settore automotive e della nostra capacità di sviluppare progetti industriali di lungo periodo – ha detto Fulvio Marchetto, General Manager di BONTU – China Car Company -.

Questo evento con la presentazione di cinque SUV, rappresenta una tappa fondamentale del nuovo percorso di FAWCAR sul mercato italiano. Stiamo attuando un piano di sviluppo che prevede la progressiva espansione della rete distributiva su tutto il territorio nazionale, insieme al potenziamento dei servizi di assistenza, ricambi e post-vendita. Il Gruppo FAW non è semplicemente uno dei protagonisti dell’industria automobilistica cinese: è il costruttore che ha dato origine alla storia dell’automobile in Cina. Un Gruppo che oggi investe con decisione nelle tecnologie che stanno ridisegnando il futuro della mobilità”.

– Foto ufficio stampa FAWCAR –

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