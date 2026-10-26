Ex Ilva, inchiesta inquinamento: chiesti i domiciliari per Morselli e altri due

(Adnkronos) – Interrogatori preventivi per l'ex presidente di Acciaierie d'Italia di Taranto, Lucia Morselli, e altre due persone indagate nell'inchiesta bis Ambiente svenduto, sull'inquinamento dello stabilimento siderurgico. Lo ha disposto il Tribunale di Taranto. Per loro la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. La notizia è riportata sull'edizione on line del 'Quotidiano di Puglia'. Gli interrogatori preventivi sono fissati il 3 novembre per Morselli, per il dirigente della fabbrica Alessandro Labile e per Francesco Astorri, capo del Nucleo ispettivo di Ispra. Sotto accusa i controlli contro l'inquinamento.

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