Ecuador: sacerdote muore colpito da una croce caduta dall’altare durante la messa

Il sacerdote Patricio Alfredo Sanchez Molinari e’ morto dopo essere stato colpito da una pesante croce di legno staccatasi dall’altare maggiore mentre celebrava messa a Guayaquil, in Ecuador. Lo ha reso noto l’arcidiocesi locale con un comunicato ufficiale, nel quale ha espresso cordoglio ai fedeli.
L’incidente e’ avvenuto nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, nel sud della citta’, durante l’eucaristia, davanti a decine di fedeli e a quanti seguivano la funzione in diretta sui social, dove e’ stato ripreso il crollo. Nonostante i tentativi immediati dei presenti di soccorrerlo, l’impatto si e’ rivelato fatale. Il comunicato e’ stato diffuso alcune ore dopo l’accaduto.