Eccellenza. Sancataldese a caccia del poker di vittorie in campionato contro l’Unitas Sciacca

Ancora un impegno casalingo per la Sancataldese di Davide Boncore che domenica 25 ottobre, nell’ambito della 7ª giornata del girone A del campionato di Eccellenza, affronta a Serradifalco, allo stadio “Antonio Alaimo” l’Unitas Sciacca Calcio (ore 15).

Un match che arriva dopo il pari del turno precedente contro il Castellammare che ha lasciato l’amaro in bocca in casa Sancataldese per una vittoria che i verdeamaranto avevano dimostrato di poter meritare sul campo. Per domenica, dunque, ancora una grande sfida nel catino serradifalchese che, per l’occasione, si riempirà del tifo e della passione per la Sancataldese che punta decisamente alla vittoria per rilanciarsi nelle zone altissime della classifica. I verdeamaranto in casa sono ancora imbattuti con 2 vittorie e un pari, mentre l’Unitas Sciacca fin qui fuori casa ha vinto una sola volta perdendo poi altre due volte.

La società, in vista del match di domenica, ha attivato la prevendita per Sancataldese Calcio vs Unitas Sciacca Calcio. I prezzi sono: Gradinata: 11€ Prevendita / 13€ Botteghino, Tribuna: 8€ Prevendita / 10€ Botteghino, Ospiti: 11€.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso Tabaccheria Cammarata (C.so Vittorio Emanuele, 13), Tabaccheria Menna (C.so Vittorio Emanuele, 100/110). La prevendita sarà fatta fino alle ore 20 di sanato 24 ottobre. Il botteghino sarà aperto domenica allo stadio “A. Alaimo” di Serradifalco. Arbitrerà Sancataldese – Unitas Sciacca Federico Di Carlo di Palermo, con guardalinee David Bartolotta di Palermo e Antonino Barbagallo di Enna. (Foto Sancataldese Calcio Official)