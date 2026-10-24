Eccellenza girone B. La capolista Niscemi a Vittoria per proseguire la sua corsa vincente in campionato

E’ un Niscemi che, per la prima volta da capolista solitaria nel girone B del campionato di Eccellenza, affronta la settima giornata del girone B del campionato di Eccellenza con rinnovate ambizioni. Domenica 25 ottobre il Niscemi Calcio scenderà in campo allo Stadio Comunale “Gianni Cosimo” per affrontare una squadra di blasone e tradizione come il Vittoria (ore 14,30).

I padroni di casa hanno iniziato il campionato di Eccellenza facendo registrare più ombre che luci. Al momento i vittoriesi hanno 6 punti in classifica, ben 9 in meno rispetto alla capolista Niscemi. Un dato che costituisce la conferma che il pronostico del match di domenica pende dalla parte di un Niscemi che vuol proseguire la sua marcia vincente in campionato. Fin qui i gialloverdi hanno infiammato il torneo con prestazioni super, ma soprattutto hanno tenuto testa ad autentiche corazzate del calcio siciliano come Messina ed Acireale. In settimana, nel frattempo, in vista del confronto di domenica, il tecnico Nicolò Terranova ha continuato a lavorare con grande applicazione e concentrazione preparando il match di Vittoria con estrema attenzione.

Il tecnico del Niscemi non intende in alcun modo sottovalutare un avversario che ha tradizione, voglia di riscatto e prestigio calcistico. Gli ospiti, tuttavia, con i vari Vincenzi e Dos Santos, intendono proseguire nella loro marcia vincente in campionato. Ecco perché nulla è stato lasciato al caso a proposito di una trasferta che, proprio per la vicinanza tra Niscemi e Vittoria, vedrà la presenza di numerosi tifosi gialloverdi nello stadio vittoriese. Arbitrerà Vittoria – Niscemi Enrico Corvaglia di Catania, con guardalinee Giovanni D’Agostino di Acireale e Salvatore Totaro di Messina. (Foto Asd Niscemi Football Club)