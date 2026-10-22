E’ morto Tom Skerritt, l’attore di Top Gun e Alien aveva 93 anni

(Adnkronos) – E' morto Tom Skerritt, attore che ha recitato in Alien e Top Gun. Skerritt è deceduto all'età di 93 anni. Nel suo curriculum, anche il ruolo in MASH e una fortunata serie tv americana degli anni '90, 'Picket Fences' (in Italia 'La famiglia Brock'). Nel 1993, per il ruolo di Jimmy Brock nella serie, si è aggiudicato un Emmy e nel 1994 ha ottenuto una nomination.

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