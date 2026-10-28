De Luca (Fondazione Aises): “Alle imprese servono giovani con competenze interdisciplinari”

(Adnkronos) – "In un mondo segnato da conflitti e alleanze in evoluzione, le imprese devono puntare su giovani con competenze interdisciplinari, dalla geopolitica al diritto internazionale. L'Ia e i modelli predittivi possono supportare decisioni aziendali più rapide ed efficaci". Così Valerio De Luca, presidente della fondazione Aises Ets e direttore della Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi', durante l'incontro "La geopolitica del rischio e le imprese", presso il Mimit.

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