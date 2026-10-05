Ddl Antisemitismo, Renzi: “Sempre dalla parte di Liliana Segre”

(Adnkronos) – "In un mondo di Francesca Albanese io sono fiero di essere sempre dalla parte di Liliana Segre che significa essere dalla parte di me stesso". E' la posizione che Matteo Renzi, leader di Italia viva, esprime nell'intervento di chiusura alla Leopolda. "Ho letto da qualche parte ' imbarazzo della Leopolda per le parole di Fedez', sul ddl antisemitismo. Noi non abbiamo imbarazzo nel dire che dietro Hamas, Hezbollah ci sono i soldi degli iraniani che vogliono far fallire le leadership arabe riformiste", aggiunge l'ex presidente del Consiglio. Alla Leopolda, tra gli ospiti è stato presente anche Fedez. Il rapper ha dialogato su diversi temi, compreso il Ddl Antisemitismo che è approdato alla Camera. "Se questa è una priorità del paese, la trovo una stronzata enorme onestamente. Non lo trovo una priorità per il nostro paese. Non è che non si può contestare la Segre", ha detto Fedez riferendosi alle ultime esternazioni della senatrice a vita. "Si potrà dire che non siamo d'accordo con la Segre o è intoccabile?", ha chiesto il cantante. La senatrice Segre, recentemente, ha fatto appello a tutte le forze politiche auspicando unità sull'approvazione del Ddl al di là delle logiche di partito, evidenziando la necessità di arginare "un'ondata di antisemitismo". Le opposizioni – in particolare M5S e AVS – contrastano il provvedimento. Il Pd sembra destinato a dividersi sul tema, con l'ala riformista schierata su posizioni di sostegno al Ddl.

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