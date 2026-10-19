Dalla Polonia nuove idee per la scuola del futuro: il “Volta” di Caltanissetta protagonista in Europa con Erasmus+

Dal 9 al 16 ottobre 2026, quattro docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta, guidato dal dirigente scolastico prof. Vito Parisi, hanno partecipato a una mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+ KA1 Staff, vivendo un’esperienza di grande valore culturale e professionale. I professori Ivo Cigna, Giovanna Scarpulla, Giuseppe Amico, Andrea Giglia hanno alternato visite culturali a Varsavia e Danzica a giornate di formazione presso l’istituto tecnico “Zespół Szkół Mechanicznych” di Bydgoszcz, dove hanno assistito alle lezioni, visitato laboratori e condiviso esperienze con docenti e studenti polacchi.

Particolarmente interessante è stato il confronto con il sistema di istruzione tecnica polacco, caratterizzato da una forte collaborazione tra scuole e imprese. Stage, apprendistati e attività pratiche permettono agli studenti di acquisire competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Come ha affermato la docente di inglese Justyna Paczka, «Oggi uno stage, domani un lavoro», sintetizzando efficacemente la filosofia formativa dell’istituto.

Grande attenzione è stata riservata anche all’innovazione tecnologica: stampanti 3D, circuiti elettronici realizzati con Arduino, progettazione di siti web e utilizzo dell’intelligenza artificiale rappresentano strumenti concreti per rendere l’apprendimento più coinvolgente e operativo. Il professor Lucas, docente di meccatronica, ha sottolineato in particolare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nella realizzazione di progetti laboratoriali. Non sono mancati momenti di condivisione culturale e di vita scolastica, come l’esibizione della band composta da studenti e insegnanti in occasione del Teacher Day, testimonianza di una comunità scolastica dinamica e partecipativa.

Uno dei momenti più significativi è stata la visita all’azienda “All4flight”, presso l’aeroporto militare di Bydgoszcz, specializzata nel recupero e nella revisione di componenti di aeromobili dismessi ancora funzionali. Accompagnati da un tutor aziendale, i docenti hanno osservato le diverse fasi di smontaggio degli aerei e incontrato studenti impegnati nelle attività formative in azienda, scoprendo concretamente il valore della collaborazione tra istruzione e impresa.

Come sottolineato dal dirigente scolastico, prof. Vito Parisi, progetti di questo tipo consentono ai docenti di osservare modelli di insegnamento differenti, riflettere sulle proprie pratiche didattiche e confrontarsi con colleghi di altri Paesi, favorendo una scuola aperta al cambiamento e all’innovazione. I quattro partecipanti tornano dalla Polonia con nuove idee, competenze linguistiche rafforzate e stimoli preziosi per progettare attività didattiche sempre più vicine alla realtà professionale, in particolare nel settore aeronautico.