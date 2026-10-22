Caltanissetta, trasportava quattro cavalli con una licenza per fiori e piante: camion sequestrato dalla Polizia Stradale e multa da 10mila euro

CALTANISSETTA – Sulla licenza figurava il trasporto di fiori, piante e articoli per il giardinaggio, ma a bordo dell’autocarro viaggiavano quattro cavalli. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta durante un controllo effettuato lungo la strada statale 640, nell’ambito dei servizi di vigilanza sul trasporto professionale di merci e sulla tutela del benessere animale.

Gli approfondimenti condotti dagli agenti hanno fatto emergere numerose irregolarità. Il mezzo, infatti, disponeva di una licenza per il trasporto in conto proprio limitata esclusivamente a fiori, piante, vasi e prodotti per il giardinaggio, risultando quindi privo delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di animali.

L’autocarro presentava inoltre modifiche non autorizzate alle caratteristiche costruttive, verosimilmente realizzate per adattarlo al trasporto di bestiame.

Dagli accertamenti è emerso anche che soltanto uno dei quattro cavalli apparteneva al conducente, mentre gli altri tre erano di proprietà di altre persone. Non essendo l’uomo iscritto all’Albo degli Autotrasportatori, il trasporto è stato qualificato come abusivo per conto terzi.

Per le violazioni riscontrate, comprese quelle relative alle disposizioni sulla tutela del benessere animale, il conducente è stato sanzionato per un importo complessivo di circa 10mila euro. Per l’autocarro è scattato il sequestro amministrativo per tre mesi.