Caltanissetta, SiciliAntica: il 24 ottobre la XXII edizione dell’annuale Convegno di Studi della sede nissena

Anche quest’anno la sede nissena di SiciliAntica organizza il consueto Convegno annuale di Studi sulla Sicilia antica. Il tema prescelto per questo simposio scientifico, giunto alla XXII edizione,“Ὃπλα. Arte della guerra nella Sicilia antica. Tecniche, tecnologie, status symbol, strumenti di difesa e di offesa”, verterà sulla guerra e sui guerrieri della Sicilia antica, focalizzandosi sulle tecniche e le strategie militari nelle varie epoche, le innovazioni tecnologiche e il loro impatto sulle comunità, nonché sugli aspetti socio-culturali correlati agli armamenti. La guerra può considerarsi un elemento strutturale delle società fin dalla protostoria: la comparsa delle prime armi in metallo nelle sepolture è indice di mutati assetti economici e del progressivo delinearsi di realtà comunitarie stratificate più complesse. Il possesso e l’ostentazione di armi nei corredi funerari, unitamente ad altri oggetti di prestigio, assolvono, per le epoche successive, il compito di definire le “identità” dei guerrieri, il proprio rango di appartenenza, il potere politico ed economico. L’evoluzione e la diversificazione delle armi e l’adozione di nuove tattiche militari, si accompagnano a una nuova organizzazione degli apparati militari con la presenza via via sempre più sistematica di mercenari nell’isola, come testimoniano ancora una volta, i contesti funerari, oltreché le fonti epigrafiche e letterarie. Questa giornata di studi si propone, pertanto, come primo obiettivo, di approfondire l’arte della guerra in Sicilia nelle diverse epoche, integrando più ambiti disciplinari, quali archeologia, epigrafia, storiografia, letteratura antica, numismatica. Altro obiettivo è lo studio delle armi intese sia come status symbol sia come strumenti di offesa e difesa; sotto quest’ultimo aspetto si vuole porre particolare attenzione sulle analisi scheletriche del danno e dei traumi inferti dalle armi, oggetto di studio della paleopatologia.Il Convegno, che gode del Patrocinio delle Istituzioni pubbliche, avrà luogo sabato 24 ottobre nella Sala Morici del Palazzo SICILBANCA e si articolerà in due sedute: la prima, con inizio alle ore 09,30, prevede dopo i saluti di Giuseppe Di Forti, Presidente di SICILBANCA e delle Autorità, la presentazione del Convegno da parte di Stefania D’Angelo, Presidente di SiciliAntica Caltanissetta e del volume degli atti del XX Convegno di studi, “Athletika. Atleti siciliani e rappresentanze illustri ai giochi panellenici”, da parte di Simona Modeo, Vicepresidente regionale di SiciliAntica, gli interventi di Giovanni Di Stefano, Giancarlo Germanà Bozza, Maria Teresa Rondinella, Elena Minnì, Giuliana Maria Amata, Lorenzo Guzzardi; nella seconda, con inizio alle 15,00, relazioneranno Rosario P.A. Patané, Giacomo Cavillier, Vincenzo Camilleri, Marco Giammona, Andrea Fumagalli, Maria Lucia Guarneri, Roberto Naro, Sarah Maria Messina, Gaetano Cantaro. Seguirà il dibattito. Per l’occasione, saranno disponibili gli Atti del XXI Convegno di Studi editi dalla Lussografica. Il comitato organizzatore è costituito da Pietro Alba, Alessio Amico, Massimo Arnone, Cinzia Caminiti, Calogero Cammarata, Silvana Chiara, Stefania D’Angelo, Simona Modeo, Anita Oliveri, Maria Randazzo, A. Elisa Salerno, Giuseppe Sardo, Alida Savatteri.