Caltanissetta. La scuola incontra il mondo: nuova sinergia all’Istituto Volta per l’apprendimento delle lingue

L’Istituto Alessandro Volta di Caltanissetta apre le porte a nuove opportunità di crescita e formazione attraverso un incontro dedicato all’apprendimento delle lingue straniere. Il 9 ottobre 2026 l’istituto ha ospitato alcuni docenti madrelingua del British Institutes, un ente specializzato nel settore linguistico. per un’attività della durata di due ore, durante la quale gli alunni hanno avuto l’occasione di approfondire metodologie didattiche, percorsi formativi e prospettive legate all’apprendimento delle lingue in un contesto sempre più internazionale.

L’incontro si è articolato in diversi momenti di approfondimento, a partire dalla presentazione dell’ente e delle sue attività, per poi concentrarsi sulla metodologia ESL (English as a Second Language) e sull’approccio comunicativo CLT (Communicative Language Teaching), che pone al centro l’utilizzo concreto della lingua come strumento di comunicazione. Ampio spazio è stato dedicato anche al rapporto tra lingua madre e seconda lingua, alle differenze tra l’apprendimento e l’insegnamento affidati a docenti madrelingua e non madrelingua e alle peculiarità della preparazione linguistica destinata a programmi internazionali.

La discussione ha inoltre permesso agli studenti di conoscere le differenze tra i corsi di lingua generale e quelli finalizzati alla preparazione degli esami, con particolare attenzione al valore delle certificazioni linguistiche, sempre più rilevanti nel percorso scolastico, universitario e professionale.

La parte conclusiva dell’incontro è stata riservata alle domande degli alunni, favorendo il dialogo diretto con i rappresentanti dell’ente e offrendo l’opportunità di chiarire dubbi e approfondire gli argomenti affrontati.

L’iniziativa rappresenta un primo importante passo verso una collaborazione destinata a proseguire per tutto il resto dell’anno scolastico. Gli studenti, infatti, avranno la possibilità di svolgere a turno attività di tirocinio in gruppo presso l’ente, entrando in contatto con una realtà professionale legata alla formazione linguistica. Un’occasione preziosa per mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula, osservare da vicino il funzionamento di un ambiente lavorativo e sviluppare competenze utili per il proprio futuro.

Imparare una lingua significa imparare a conoscere il mondo. In una società in cui le relazioni, lo studio e il lavoro superano sempre più spesso i confini nazionali, la conoscenza delle lingue straniere costituisce una risorsa fondamentale. L’inglese, in particolare, rappresenta un ponte tra culture diverse, uno strumento di accesso alle informazioni e una chiave per cogliere opportunità di studio e occupazione a livello internazionale. Per questo motivo, impararlo non significa soltanto acquisire regole grammaticali o ampliare il proprio vocabolario, ma sviluppare apertura mentale, autonomia e capacità di dialogare con gli altri. È proprio attraverso esperienze concrete come questa che l’Istituto Alessandro Volta, in collaborazione con gli esperti linguistici del British Institutes, potrà trasformare l’apprendimento in un percorso vivo, capace di collegare la formazione al mondo reale e di preparare gli studenti alle sfide del domani.