Caltanissetta, gli studenti scendono in piazza contro il carovita e i problemi della scuola: una lezione di civiltà e maturità

CALTANISSETTA – Ad aprire il corteo uno striscione con una scritta semplice ma significativa: «Caltanissetta si fa sentire». E i giovani nisseni la loro voce l’hanno fatta sentire davvero, attraversando le vie della zona alta della città fino a raggiungere piazza Garibaldi, cuore del capoluogo, in una manifestazione che ha rappresentato soprattutto una bella lezione di civiltà e maturità.

Protagonisti gli studenti degli istituti superiori di Caltanissetta, scesi in piazza per manifestare contro il carovita, le difficoltà economiche che pesano sulle famiglie italiane e le tante criticità che attraversano il Paese. Una protesta che ha dato voce alle preoccupazioni di una generazione che osserva ciò che accade intorno a sé e chiede risposte concrete per il proprio futuro.

Tra cori, slogan e cartelli, i ragazzi hanno acceso i riflettori anche sulle condizioni della scuola, sulle carenze strutturali di diversi edifici scolastici e sulla necessità di investire maggiormente nella sicurezza, nella manutenzione e nell’ammodernamento delle aule e degli spazi destinati alla formazione.

Ma al di là delle rivendicazioni, a colpire è stato soprattutto il modo in cui gli studenti hanno scelto di manifestare. Una protesta civile, pacifica, composta ma allo stesso tempo forte e determinata, capace di distinguersi nettamente dalle immagini di tensione e violenza che troppo spesso accompagnano le cronache di altre manifestazioni.

A Caltanissetta si è vista una gioventù consapevole, capace di esprimere il proprio dissenso senza oltrepassare i confini del rispetto. Ragazzi che hanno alzato la voce, non le mani, dimostrando che si può protestare con energia, passione e convinzione senza rinunciare alla dignità e al senso civico.

Dietro quei cartelli e quelle voci ci sono anche le difficoltà quotidiane di tante famiglie, alle prese con bollette, rincari e stipendi che spesso non bastano ad arrivare alla fine del mese. Problemi che i giovani vivono indirettamente tra le mura domestiche e che inevitabilmente condizionano anche le loro aspettative per il domani.

È stata una bella pagina di partecipazione democratica quella scritta dagli studenti nisseni. Una manifestazione che merita di essere raccontata non soltanto per le ragioni della protesta, ma soprattutto per la maturità dimostrata da chi vi ha preso parte.

Perché oggi, lungo le strade di Caltanissetta, non hanno sfilato soltanto studenti che chiedono una scuola migliore e un futuro più dignitoso. Ha sfilato una generazione che ha dimostrato di avere coscienza, sensibilità e senso di responsabilità.

E forse il messaggio più bello di questa giornata è proprio questo: Caltanissetta si è fatta sentire, e lo ha fatto attraverso la voce pulita, forte e civile dei suoi giovani.