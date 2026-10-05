Calcio, serie D, girone I: Enna, mister e giocatori sospendono l’attività

La stagione dell’ENNA, società che milita nel girone I di serie D, rischia di essersi conclusa ieri, con la sconfitta contro il Modica. Il tecnico Alfredo Cimino e i giocatori hanno diramato una nota in cui comunicano che “da oggi sospendiamo ogni attività, in quanto sono venute a mancare le condizioni minime per portare avanti con dignità e serenità il nostro lavoro. Non vogliamo entrare nel merito di questioni tra vecchia e nuova gestione e istituzioni, perché riguardano dinamiche fuori dal campo. Il nostro compito è solo allenarci e giocare. In questi 40 giorni abbiamo lottato contro tante avversità e, nonostante tutto, siamo sempre scesi in campo dando il massimo. Purtroppo adesso, a malincuore, siamo costretti a fermarci. Ci auguriamo che chi di dovere trovi una soluzione, perché l’ENNA non può morire”. Da mesi il club siciliano è alle prese con un futuro incerto, fra proprietà e contrasti fra società e amministrazione locale.