Basket in lutto: addio alla 17enne Anna Mellano, aveva giocato in Nazionale

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Terribile notizia nel mondo del basket italiano. All'età di soli 17 anni si è spenta Anna Mellano, giovane atleta del 2009 del Basket Venaria. La giovane promessa azzurra era stata protagonista con la nazionale dell'Italia Under 15 ed era stata convocata dal ct Lucchesi per l'Under 16. Poi la malattia l'aveva costretta a mollare. "A portarla via un male ingiusto, contro il quale ha lottato con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato sul parquet. Nel luglio 2024 era stata tra le protagoniste della Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia disputato a Varese", spiega la Federazione basket. "Il presidente Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome di tutta la Fip, partecipa con commozione ed affetto al dolore della famiglia Mellano, dei genitori Danilo e Marta e della società Basket Venaria. Ad Anna, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di compagne, allenatori e tifosi, l’amorevole abbraccio di tutto il basket italiano". Messaggio di cordoglio anche del Venaria Basket: "Questa notte è prematuramente scomparsa Anna Mellano, diciassettenne giocatrice del Basket Venaria e della Nazionale U 16. Tutti i componenti della nostra Società si stringono attorno alla famiglia di Anna in questo doloroso momento".

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