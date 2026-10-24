Ballando, Monica Guerritore riceve la standing ovation e si commuove: in piedi il marito Roberto Zaccaria

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Monica Guerritore conquista la giuria di Ballando con le stelle e si emoziona. Nella puntata di questa sera 24 ottobre, l’attrice ha portato in pista un Charleston, con il suo maestro di ballo Luca Urso, guadagnandosi la standing ovation del pubblico. La coppia ha ottenuto il pieno dei voti anche da parte di tutti i giudici, compresa Carolyn Smith, che ha assegnato un 8 dopo aver già consegnato a Milly Carlucci la paletta del 10 a inizio puntata, scegliendo di riservare i punteggi più alti alle puntate successive. Un'esibizione speciale quella di stasera, resa più intensa dalla presenza in platea del marito di Monica Guerritore, Roberto Zaccaria. Nella clip di presentazione, l'ex presidente della Rai ha ripercorso gli inizi della loro storia d’amore, raccontando di essersi innamorato dell’attrice ancora prima di conoscerla, attraverso il suo lavoro. Le loro strade, infatti, si sono incrociate dopo anni, dando poi vita a un legame eterno. "È arrivato e non è mai andato via. Ed è sempre cresciuto come rapporto", ha raccontato Guerritore. I due si sono conosciuti nel 2001 e si sono sposati nel 2010. Come ha spiegato lo stesso Zaccaria: "Siamo una bellissima famiglia allargata, lei ha due figlie, io ho due figli. Noi abbiamo aspettato per sposarci, ci siamo sposati dieci anni dopo esserci conosciuti". "È l’amore della mia vita", ha concluso Guerritore, dichiarando il suo amore nei confronti del marito.

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