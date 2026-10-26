Apple presenta il nuovo iPad mini con display OLED e chip A20 Pro

(Adnkronos) – Apple ha annunciato il nuovo iPad mini, che introduce per la prima volta in questa linea un display OLED da 8,5 pollici. Il dispositivo è equipaggiato con il chip A20 Pro, realizzato con tecnologia a 2 nanometri, e ha una certificazione IP67 contro acqua e polvere. Lo spessore è di 5,4 millimetri. È disponibile nei colori mezzanotte e galassia. Il pannello è un Super Retina XDR e mantiene le dimensioni esterne del modello precedente, grazie a cornici ridotte del 24%. La luminosità di picco raggiunge i 1.200 nit, oltre il doppio della generazione precedente, mentre quella a schermo intero è di 600 nit per i contenuti SDR e HDR. Il rapporto di contrasto dichiarato è di 2.000.000:1 e la luminosità minima è di 1 nit. È inoltre prevista una versione con nanotexture, già presente su iPad Pro, che riduce i riflessi in ambienti molto illuminati. Sul fronte delle prestazioni, Apple indica per l'A20 Pro una CPU fino a 6 core e una GPU a 7 core con Neural Accelerator in ciascun core. Secondo l'azienda, le attività legate all'intelligenza artificiale sono fino a 4,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, mentre le prestazioni grafiche crescono fino a 2,7 volte, grazie a una nuova architettura che include mesh shading e ray tracing accelerato via hardware. La larghezza di banda della memoria unificata risulta più che raddoppiata. Il modello da 512 GB dispone del Dual Neural Engine a 16 core, che offre il doppio della potenza di elaborazione. Nella dotazione compaiono anche i chip di connettività sviluppati da Apple. Il chip N1 gestisce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, mentre le versioni con connettività cellulare integrano il modem C2, che garantisce prestazioni fino al 50% superiori sulle reti dati rispetto al modello precedente. La fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel è stata spostata sul lato lungo del dispositivo; quella posteriore, anch'essa da 12 megapixel, registra video in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo. Il comparto audio utilizza la tecnologia Acoustic Display, con woofer abbinati al display e tweeter collocati tra il vetro e la scocca in alluminio. Il tablet arriva con iPadOS 27 e con la nuova versione di Apple Intelligence, che include strumenti di modifica fotografica come "Ripulisci", "Reinquadratura spaziale" ed "Estendi", la generazione di immagini fotorealistiche in Image Playground e la funzione "Avvisami" in Safari, che segnala variazioni di prezzo o disponibilità nelle pagine monitorate. Con iPadOS 27.2 sarà disponibile anche la modalità a schermo esteso con monitor esterno. Tra gli accessori figurano la nuova custodia Smart Folio in tessuto TechWoven, nei colori blu marino e talpa, e la compatibilità con Apple Pencil (USB-C) e Apple Pencil Pro. Sul piano ambientale, Apple dichiara il 35% di materiali riciclati complessivi, con il 100% di alluminio riciclato nella scocca e il 100% di cobalto riciclato nella batteria. La produzione utilizza il 40% di energia rinnovabile lungo la filiera, nell'ambito dell'obiettivo di neutralità carbonica entro il 2030. I preordini partono mercoledì 28 ottobre su apple.com/it e nell'app Apple Store, in 36 Paesi e territori. Le consegne cominceranno venerdì 6 novembre, data in cui il dispositivo sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati. I tagli di memoria sono da 128, 256 e 512 GB. In Italia i prezzi partono da 759 euro per il modello Wi-Fi e da 929 euro per quello Wi-Fi + Cellular.

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