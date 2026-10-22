Anci Sicilia, il Museo della Targa Florio di Collesano

La Targa Florio, la mitica corsa automobilistica ideata nel 1906 dall’imprenditore palermitano Vincenzo Florio, continua a vivere e a trainare il turismo culturale della Sicilia grazie all’attività del Museo della Targa Florio di Collesano. Situato in un ex convento domenicano adiacente alla Casa Comunale, il Museo rappresenta oggi una tappa imperdibile per appassionati, collezionisti e viaggiatori da tutto il mondo, configurandosi come un hub centrale per la valorizzazione del territorio delle Madonie.

Nata come sfida epica su strade strette e tortuose, la Targa Florio ha visto trionfare leggende del volante e scuderie iconiche come Porsche e Ferrari. Oggi, quella straordinaria epopea sportiva (diventata rally dal 1978) viene preservata e divulgata grazie al fondatore del Museo, Giacinto Gargano, e all’attuale gestione del figlio Michele.

Il percorso espositivo: un viaggio nel mito

Il Museo propone un’esperienza immersiva e multimediale articolata in sezioni tematiche di altissimo valore storico:

I reperti esclusivi: In mostra le storiche targhe in bronzo (edizioni 1921, 1932, 1937, 1950) e i trofei delle vittorie del leggendario pilota siciliano Nino Vaccarella (1965, 1971, 1975), storico Presidente Onorario della struttura.

In mostra le storiche targhe in bronzo (edizioni 1921, 1932, 1937, 1950) e i trofei delle vittorie del leggendario pilota siciliano Nino Vaccarella (1965, 1971, 1975), storico Presidente Onorario della struttura. I cimeli dei campioni: Esposti i caschi e le tute di piloti leggendari come Vic Elford, Arturo Merzario, Sandro Munari e Maria Teresa De Filippis, oltre a una sezione speciale dedicata a Mauro Forghieri, mitico direttore tecnico della Ferrari.

Esposti i caschi e le tute di piloti leggendari come Vic Elford, Arturo Merzario, Sandro Munari e Maria Teresa De Filippis, oltre a una sezione speciale dedicata a Mauro Forghieri, mitico direttore tecnico della Ferrari. L’Aula Moderna – Formula Rally: Uno spazio dedicato ai successi più recenti, che custodisce i set di gara dei dieci volte vincitori della Targa Florio Paolo Andreucci e Anna Andreussi.

Uno spazio dedicato ai successi più recenti, che custodisce i set di gara dei dieci volte vincitori della Targa Florio Paolo Andreucci e Anna Andreussi. L’Aula Officina Meccanica di Palermo: Intitolata ai fratelli Lombardo, raccoglie le attrezzature artigianali usate tra il secondo dopoguerra e gli anni ’70, testimonianza della straordinaria cultura tecnica siciliana.

Intitolata ai fratelli Lombardo, raccoglie le attrezzature artigianali usate tra il secondo dopoguerra e gli anni ’70, testimonianza della straordinaria cultura tecnica siciliana. L’aula multimediale: Uno spazio audiovisivo per rivivere le emozioni e i rombi della corsa attraverso filmati d’epoca.

Un “Museo a Cielo Aperto” per il turismo culturale

La memoria della Targa Florio a Collesano supera i confini della struttura e abbraccia l’intero centro urbano. Lungo il circuito storico del paese sono stati installati pannelli tematici in ceramica che ritraggono le edizioni più memorabili. Il territorio stesso diventa così un “museoa cielo aperto”, unendo la passione motoristica alla bellezza paesaggistica del Parco delle Madonie.

Promozione del territorio e l’evento “Dedicato a.…”

Il Museo è un’istituzione viva, capace di attrarre flussi turistici internazionali durante tutto l’anno grazie a sinergie con i principali Club automobilistici e all’organizzazione di eventi culturali ed enogastronomici.

Tra i momenti salienti spicca l’appuntamento annuale “Dedicato a.…”, un prestigioso tributo che celebra i grandi nomi dell’automobilismo mondiale (nelle passate edizioni sono stati omaggiati, tra i tanti, Arturo Merzario, Hans Herrmann e il Barone Antonio Pucci). Un modo per tramandare alle nuove generazioni un patrimonio unico e celebrare il legame indissolubile tra la Targa Florio, Collesano e la Sicilia.

Michele Gargano, conservatore del Museo della Targa Florio

“Custodire la memoria della Targa Florio è per me un dovere e una grande passione. Nel solco tracciato da mio padre Giacinto, continuiamo a conservare e raccontare una storia che appartiene alla Sicilia e al mondo dell’automobilismo. Il nostro impegno è trasmettere alle nuove generazioni testimonianze, emozioni e ricordi di una competizione diventata leggenda. Perché la Targa Florio è storia, cultura e identità: una memoria che continua a correre”.

La Sindaca Tiziana Cascio

“Aderire alla Rete dei Musei promossa da ANCI Sicilia ha significato per Collesano entrare in un circuito più ampio di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio culturale legato alla storica “Cursa”. La Rete rappresenta un’importante occasione per dare maggiore visibilità al Museo della Targa Florio e alle iniziative ad esso collegate, favorendone la diffusione attraverso un canale di promozione regionale.

La Targa Florio non è soltanto una pagina straordinaria della storia dell’automobilismo, ma è parte integrante dell’identità e della memoria di Collesano. Per questo riteniamo importante continuare a far conoscere il Museo, le sue attività e gli eventi che realizziamo, anche attraverso reti e collaborazioni capaci di raggiungere un pubblico sempre più ampio. La promozione condivisa rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio e per una storia che merita di essere conosciuta e valorizzata ben oltre i confini di Collesano e delle Madonie”.

foto: Asia V.