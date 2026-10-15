15 anni senza Marco Simoncelli: il Sic vive ancora nel cuore dei tifosi

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Il 23 ottobre 2026 ricorrono i 15 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, un traguardo doloroso, per uno dei piloti più amati nella storia del motociclismo italiano. Il "Sic", come è ricordato da tutti i tifosi e gli appassionati di Motomondiale, perse la vita a soli 24 anni durante il Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, lasciando un vuoto enorme nel mondo delle due ruote e nel cuore dei tifosi. Nato a Cattolica il 20 gennaio 1987 e cresciuto a Coriano, in Romagna, come ha sempre ricordato lui stesso: "Sono nato a Cattolica il 20 gennaio 1987, ma ho sempre vissuto a Coriano, in provincia di Rimini. I miei genitori avevano una gelateria e mio babbo una grande passione per le moto e per le corse. Così la mia infanzia l'ho passata tra gelati e motori!".

Dai primi giri sulle minimoto a 7 anni fino alla vittoria del Mondiale 250 nel 2008, il suo talento è sempre andato di pari passo con un carattere travolgente. Per lui vincere significava "arrivare a prendere la bandiera a schiaffi", guidando sempre al limite ma senza mai perdere il sorriso o il rispetto per la sua terra. Con il suo stile aggressivo, la chioma riccia, diventata un marchio di fabbrica, e una spontaneità rara nel mondo dello sport professionistico, riuscì a farsi amare ben oltre i risultati ottenuti in pista.

A distanza di quindici anni, il suo ricordo continua a essere vivo tra appassionati, colleghi e tifosi. La sua eredità sportiva e umana resta una delle più importanti lasciate da un pilota della MotoGp moderna. Molte sue dichiarazioni sono diventate, negli anni, veri e propri manifesti del suo modo di vivere. "Primo o ultimo non conta… l'importante è avere dato il meglio di sé in ogni singolo giro" o "per essere forti ed essere vincenti, bisogna arrivare a prendere la bandiera a schiaffi". Ed è quello che ha sempre fatto, un pilota che correva sempre al limite, ma che non ha mai perso la propria autenticità.

Sono tanti gli eventi che lo ricorderanno. La sua città si prepara a una giornata particolarmente significativa. Venerdì 23 ottobre, alle ore 19, la comunità di Coriano si riunirà presso "Il Podio" di via Garibaldi, dove il sindaco Gianluca Ugolini e l'amministrazione comunale deporranno un omaggio floreale in memoria del campione romagnolo. La commemorazione sarà aperta a cittadini, tifosi e appassionati di motociclismo. Anche lo sport renderà omaggio a Simoncelli. Domenica 25 ottobre a Riccione si svolgerà la 43ª edizione della Classica d'Autunno, gara podistica organizzata in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli. Il percorso principale sarà eccezionalmente di 15 chilometri, un richiamo simbolico al quindicesimo anniversario della scomparsa del pilota, attraversando le colline a lui care. Tutti sono un'unica bandiera, un unico volto e un unico numero, il 58, che non è solo una cifra su una carena ma è diventato un simbolo. Dopo la sua morte, il numero 58 è diventato un'icona per il motociclismo mondiale. Nel 2014 Marco Simoncelli è stato inserito nella Hall of Fame della MotoGp come MotoGP Legend, mentre la Fondazione Marco Simoncelli continua a sostenere progetti sociali e solidali nel suo nome. Quindici anni dopo quel tragico 23 ottobre 2011, il Sic continua a essere ricordato non solo come un campione, ma come un ragazzo autentico, capace di lasciare un segno profondo in chiunque abbia incrociato la sua storia.

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