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Zverev, Agassi lo prende in giro: “Ora con due Slam smetterai di lamentarti”

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Zverev, Agassi lo prende in giro: “Ora con due Slam smetterai di lamentarti”

Dom, 27/09/2026 - 20:01

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(Adnkronos) – Il Team Europe ha vinto la Laver Cup e Andre Agassi punge… Alexander Zverev. Oggi, domenica 27 settembre, il tennista tedesco ha battuto l'americano Learner Tien nel match che ha deciso la competizione andata in scena a Londra, riportando il trofeo in Europa. Durante la cerimonia di premiazione, Zverev ha ricevuto parole positive, ma forse non troppo, dall'ex tennista americano e capitano del Team World, Andre Agassi: "È importante vederti vincere il tuo primo Grande Slam perché significa che potrò ascoltarti in conferenza stampa senza doverti sentire lamentare: 'Perché perdo sempre? Sono il numero 3 del mondo, non valgo niente'", provocando le risate sia di Zverev che del resto del Team Europe.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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