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Mussomeli, “giornata nazionale del Sì”: Gazebo AIDO a Sant’Enrico; una quarantina di adesioni

Carmelo Barba

Mussomeli, “giornata nazionale del Sì”: Gazebo AIDO a Sant’Enrico; una quarantina di adesioni

Lun, 28/09/2026 - 08:27

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MUSSOMELI -Ultima domenica di settembre e tradizionalmente a Mussomeli si è celebrata la festa in onore di Gesù Nazareno venerato nella chiesa di Sant’Enrico. Una festa sentita e partecipata. E’ stata anche un’occasione propizia per promuovere la ricostituita AIDO (Associazione Donatori di Organi), di cui è Presidente Salvina Mingoia, in concomitanza della giornata nazionale del SI, con l’approntamento di un gazebo nei pressi della chiesa. Hanno potuto intrattenere sull’argomento i tanti cittadini che hanno partecipato alla festa paesana.. Una quarantina le adesioni all’Aido sottoscritte durante la giornata.  I volontari e la dirigenza dell’Aido, assieme al parroco Padre Francesco Mancuso e i frati della Copiosa Redenzione col loro Superiore Generale Padre Valdecir hanno immortalato l’evento con la foto di gruppo.

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