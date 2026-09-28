Serradifalco. Il 29 settembre nella sala Don Sturzo del palazzo comunale Assemblea Cittadina sull’amministrazione condivisa dei beni comuni

SERRADIFALCO. Prosegue a Serradifalco il percorso dedicato all’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni, avviato con la prima Assemblea Cittadina. Dopo il primo incontro, nel quale sono stati illustrati il nuovo Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni e le opportunità offerte dai Patti di Collaborazione, si apre ora una nuova fase dedicata al confronto e alla coprogettazione.

La seconda Assemblea Cittadina – Tavolo di Coprogettazione rappresenterà un momento di partecipazione e dialogo tra Amministrazione, associazioni, realtà del Terzo Settore, gruppi informali e cittadini, con l’obiettivo di individuare idee, esigenze e possibili interventi per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni e degli spazi comuni del territorio.

Sarà un’occasione per trasformare le proposte emerse in possibili percorsi di collaborazione e per approfondire, in modo concreto, come costruire insieme i futuri Patti di Collaborazione. La partecipazione della cittadinanza è parte essenziale di questo percorso. “Costruiamo insieme una comunità più partecipata, responsabile e attenta ai propri beni comuni” ha sottolineato l’ex assessore e oggi consigliere comunale Rosa Insalaco che è stata, sia da assessore che ora da consigliere comunale, una delle promotrici dell’evento che si svolgerà il 29 settembre alle 17:30 nella Sala “Luigi Sturzo” del Palazzo Comunale in via Cavalieri di Vittorio Veneto.