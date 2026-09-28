Caltanissetta. Plastic Free: maxi-raccolta nella zona Bloy, rifiuti abbandonati anche nel cuore della città

Una zona centrale della città invasa da rifiuti di ogni genere e una squadra di volontari al lavoro per restituirle decoro. Anche Caltanissetta ha partecipato alla mobilitazione nazionale Sea & Rivers promossa da Plastic Free, con un intervento di pulizia nella zona Bloy, nel piazzale Monsignor Garsia.

Durante la raccolta è emersa una quantità particolarmente consistente di materiali abbandonati, compresi diversi ingombranti. I rifiuti sono stati separati per tipologia già durante le operazioni, così da agevolarne il successivo corretto conferimento.

A organizzare l’iniziativa sono stati i referenti comunali Plastic Free Giuseppe Messina e Agnese Cardaci, con il supporto del referente provinciale Salvatore Butera. Alla giornata hanno preso parte anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta e un gruppo Scout, che hanno affiancato i volontari nelle attività sul campo.

Fondamentale anche il supporto di Dusty, che mette a disposizione i sacchi utilizzati durante le raccolte e provvede al successivo ritiro dei materiali recuperati, compresi quelli ingombranti.

“Siamo veramente indignati per l’enorme quantitativo di rifiuti trovato in una delle zone centrali della città – spiegano i referenti Plastic Free –. Quello che abbiamo visto dimostra ancora una volta quanto sia necessario intervenire non soltanto con le pulizie, ma soprattutto con la prevenzione e la sensibilizzazione. Il nostro obiettivo non è sostituirci agli enti preposti, ma contribuire a coinvolgere i cittadini e a contrastare comportamenti che danneggiano il territorio”.

Proprio alla luce della situazione riscontrata, Plastic Free ha chiesto all’Amministrazione comunale, attraverso l’assessore all’Ambiente presente all’iniziativa, di valutare l’installazione di fototrappole nell’area, così da contrastare più efficacemente l’abbandono illecito dei rifiuti. Dall’assessore è arrivata la disponibilità alla massima collaborazione per affrontare un fenomeno definito grave e increscioso.

L’appuntamento di Caltanissetta si è inserito nel programma di Sea & Rivers, la mobilitazione che coinvolge contemporaneamente volontari in numerose località italiane e anche all’estero, unendo alle operazioni di pulizia un messaggio di responsabilità verso gli spazi comuni.

L’attività sul territorio nisseno proseguirà già nelle prossime settimane. Il 3 ottobre Plastic Free sarà al Parco Assunto insieme agli Arcieri Nisseni per un nuovo momento di sensibilizzazione ambientale, mentre il 24 ottobre è prevista un’iniziativa con l’associazione Seconda Chance, impegnata in percorsi rivolti alle persone detenute.