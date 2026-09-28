Santa Caterina. Democrazia partecipata: il progetto più votato è stato “Spazi esterni Plesso Nazario Sauro”

SANTA CATERINA. Si è conclusa la votazione del Bilancio Partecipativo 2026, con 185 cittadini che hanno scelto di partecipare e contribuire con le proprie idee al futuro della comunità caterinese. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale.

Per la cronaca, a conquistare il maggior numero di preferenze è stato il progetto “Spazi esterni Plesso Nazario Sauro”, che con 136 voti si è aggiudicato la vittoria e il relativo finanziamento previsto. A seguire “Più Panchine per Tutti” con 40 voti e “Vicolo Guastaferro – Decoro e Manutenzione” con 8 voti. Una scheda è risultata nulla.