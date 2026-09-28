Santa Caterina. Stanziati dall’amministrazione comunale i fondi necessari per reinstallare corpi illuminanti rimossi

SANTA CATERINA. A seguito del sopralluogo effettuato da Enel Sole e della rimozione di 12 corpi illuminanti pericolosi in alcune vie cittadine, l’Amministrazione Comunale ha stanziato i fondi necessari per la reinstallazione dei corpi illuminanti rimossi.

Per quanto riguarda, invece, la SS121 – zona “Variante”, l’ANAS ha ordinato al Comune la rimozione e l’allontanamento di almeno 1,5 metri dalla carreggiata dei corpi illuminanti presenti, così da consentire l’avanzamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi guardrail. È previsto anche il taglio degli alberi che non rispettano la distanza minima di 1,5 metri dal guardrail.

Un intervento complessivo di 35.000,00 euro che graverà sulle casse comunali e per il quale le risorse sono già state recuperate dall’attuale Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Natale.