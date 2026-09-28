Papa: “Giovani non sottomettetevi a logiche violenza, oppressione”

Un appello ai giovani “chiamati a costruire l’Europa di oggi e di domani”, affinche’ abbiamo il coraggio di costruire la pace e di non sottomettersi alle logiche della violenza e dell’oppressione ma di difendere la vita per essere costruttori di comunita’. E’ quello rivolto da Papa Leone nel suo discorso all’Incontro “Alle radici dell’Europa per la pace e l’unita’” a Metz.

“Ai giovani dico: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace, nel vostro cuore, nelle vostre relazioni, nella vostra famiglia, nelle scuole e nelle universita’, nella vita delle vostre citta’, dei vostri paesi e di tutta l’Europa. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell’oppressione”, ha detto il Pontefice. “Amate la vita in ogni momento e non abbiate paura del futuro! Non abbiate paura di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignita’ di ogni persona, dal primo istante nel seno della madre fino all’ultimo respiro. Non abbiate paura di lavorare instancabilmente al servizio del bene delle vostre comunita’, anche attraverso l’impegno politico. Siate costruttori di comunita’!”, ha esortato.

“E con voi, l’Europa, saldamente radicata, continuera’ a fiorire e a ispirare il mondo intero. Che Dio vi sostenga in queste decisioni e che benedica e protegga tutta l’Europa!”, ha concluso.