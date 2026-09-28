Caltanissetta. Sanità penitenziaria, svolta all’Asp: conferiti tutti gli incarichi previsti dall’Avviso Pubblico per i Medici di assistenza negli Istituti penitenziari

CALTANISSETTA. Importante passo avanti per la medicina penitenziaria nel nisseno. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha comunicato l’esito della convenzione di ieri, giorno 24 settembre,per il reclutamento di camici bianchi da destinare agli Istituti Penitenziari del territorio (Casa Circondariale di Caltanissetta, Casa Circondariale di Gela, Casa di Reclusione di San Cataldo e Istituto Penale per Minori di Caltanissetta); l’esito è stato un successo: coperti tutti e dieci gli incarichi previsti dall’avviso pubblico.

Un risultato strategico che permette all’area sanitaria di implementare ulteriormente le proprie forze sul campo. La piena copertura dei posti segue la recente scia positiva dell’avviso pubblico per gli infermieri dedicati, delineando un piano di rafforzamento complessivo dell’assistenza clinica intra-muraria. Potenziare il personale, sostiene il Direttore Generale dell’ASP, significa tutelare concretamente il diritto alla salute anche dei detenuti e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in contesti così complessi. Con l’inserimento delle nuove risorse, l’Azienda Sanitaria risponde con i fatti alla richiesta di maggiore sicurezza e capillarità delle cure all’interno degli istituti di pena.