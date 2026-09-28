Etna, Salvini: “Aeroporto Agrigento è sempre più necessario”

“L’appello degli imprenditori e della Lega sul territorio e’ condivisibile e di buon senso. Stiamo lavorando al massimo per venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese e risolvere problemi che si trascinano da troppo tempo, con 30 miliardi di cantieri aperti e finanziati. L’emergenza Etna di questi giorni lo dimostra ancora una volta: l’aeroporto di Agrigento e’ sempre piu’ necessario. E in questa ottica anche il Ponte sullo Stretto puo’ rappresentare un’alternativa fondamentale per decine di migliaia di persone, rendendo piu’ semplici e veloci gli spostamenti da e verso l’Isola, anche in situazioni eccezionali come quella di questi giorni. La Sicilia non puo’ piu’ aspettare”. Cosi’ il segretario della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un post su X in cui rilancia l’appello del partito in Sicilia