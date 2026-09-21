Volvo, Samuelsson lascia dopo lancio nuova strategia, Zellmer nuovo ad

(Adnkronos) – Roma, 21 set. – A pochi giorni dalla presentazione della nuova strategia con 13 nuovi modelli in arrivo entro la fine del 2030, aumento della redditività e più forti ambizioni nel premium Volvo Cars annuncia un cambio al vertice, con Håkan Samuelsson che dal prossimo primo ottobre verrà sostituito da Klaus Zellmer nella carica di Presidente e Amministratore Delegato. Il cinquantanovenne manager tedesco – si sottolinea – è un dirigente di grande esperienza nel settore automobilistico a livello globale, con oltre 30 anni di attività, e ha ricoperto, tra gli altri, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Škoda Auto. L'annuncio pone fine al secondo mandato di Samuelsson ai vertici di Volvo Cars: dopo il primo, dal 2012 al 2022, il manager svedese era tornato dall'aprile 2025, "per sviluppare la roadmap strategica futura dell'azienda in un periodo molto difficile per l'industria automobilistica". Samuelsson "ha garantito stabilità durante un periodo cruciale per l'azienda, preparando al contempo una successione a lungo termine" spiega l'azienda in una nota. "Klaus Zellmer unisce una profonda competenza nel settore automobilistico a una vasta esperienza di leadership internazionale e a una solida capacità di guidare le organizzazioni attraverso processi di trasformazione e in un mercato in continua evoluzione", afferma Eric Li, Presidente di Volvo Cars. "La sua esperienza, maturata sia nel segmento premium di fascia alta che nei marchi di grande volume, si integra perfettamente con Volvo Cars. Il Consiglio è fiducioso che, sotto la guida di Klaus Zellmer, Volvo Cars saprà consolidare le sue solide basi e intraprendere un nuovo capitolo con la chiara ambizione di rafforzare la propria posizione di azienda leader nel settore delle auto premium."

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