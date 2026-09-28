Conca d’Oro Palermo, tra 15-20 giorni la riapertura dei negozi della zona bianca

La riapertura dei 57 negozi del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo inseriti nella zona bianca, quella non direttamente coinvolta dall’incendio dell’1 settembre, potranno riaprire tra 15-20 giorni. Lo hanno assicurato i curatori della liquidazione giudiziale della Compal Srl, società titolare del centro commerciale, nel corso di una riunione del tavolo interistituzionale creato per affrontare i diversi aspetti legati all’incendio che si sta tenendo proprio all’interno del Conca d’Oro. Domani i 57 titolari dei negozi in zona bianco potranno rientrare nelle loro attività. Resta avvolto nelle nebbie, invece, il tema degli ammortizzatori sociali per i lavoratori di quelle aziende che ricadono in zona rossa e che non potranno riaprire subito. Fuori dalla struttura, intanto, oltre duecento lavoratori manifestano sotto al sole per chiedere certezze sul loro futuro occupazionale. (Sac/Dire)