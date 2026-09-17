Volvo aggiorna la strategia, 13 nuovi modelli entro il 2030 e più redditività﻿

(Adnkronos) – Sono 13 i nuovi modelli di auto che Volvo Cars si prepara a lanciare da qui alla fine del 2030 in un quadro di crescita, maggiore redditività e capacità di generare cassa. Lo ha annunciato la casa automobilistica in occasione del Capital Markets Day spiegando che "il piano di prodotto prevede sette nuove vetture per i mercati occidentali e sei per la Cina". "La nostra offensiva di prodotto – ha affermato il presidente e Ceo Håkan Samuelsson – poggia su quattro punti di forza distintivi: un'offerta di prodotti differenziata per regione, la leadership nell'elettrificazione, sinergie uniche con Geely e un'offerta completa per il cliente che va oltre il veicolo stesso". "Le sfide che il settore automobilistico deve affrontare sono enormi – ha aggiunto Samuelsson – ma la nostra strategia offre una risposta chiara su come adattarci ad esse; la nostra ambizione è quella di diventare il marchio leader nel segmento delle auto premium". Assieme alla crescita della gamma Volvo Cars , controllata dalla cinese Zhejiang Geely Holding, punta a netti miglioramenti sul piano finanziario con il target di margine operativo dell'8%, rispetto all'1,1% registrato nel secondo trimestre di quest'anno. "Molti dei modelli in arrivo richiederanno investimenti per veicolo significativamente inferiori rispetto ai precedenti lanci di un modello su una nuova piattaforma, come nel caso della EX60", ha osservato Volvo Cars. L'azienda prevede inoltre ulteriori risparmi derivanti dalle sinergie con Geely per l'approvvigionamento di componenti hardware in Europa e Cina. Entro il 2030, Volvo Cars punta a raggiungere una condivisione dei componenti pari a circa il 30%, rispetto all'attuale 10%. La casa stima che tale iniziativa contribuirà a ridurre i costi dei materiali di circa il 5% entro il 2030, oltre a generare ulteriori risparmi indiretti. Volvo Cars punta inoltre a migliorare l'efficienza snellendo la struttura dei costi generali e potenziando la produttività lungo l'intera catena del valore. In vista del Capital Markets Day, l'azienda ha annunciato l'imminente arrivo di nuovi modelli ibridi delle serie XC60 e XC90, caratterizzati da un'autonomia superiore rispetto alle versioni precedenti. La commercializzazione di questi modelli è prevista in Europa e negli Stati Uniti. Volvo Cars ha inoltre dichiarato di prevedere che la domanda di veicoli ibridi – alimentati sia da energia elettrica che da combustibili fossili – resterà importante anche nel prossimo decennio.



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