Vince e convince la Nissa all’esordio in campionato: 3-1 alla Vigor Lamezia con reti di Palermo, Terranova e De Felice

Esordio vincente e convincente per la Nissa in campionato. La squadra del presidente Luca Giovannone ha vinto 3-1 con la Vigor Lamezia un match nel quale, dopo il vantaggio nel primo tempo, ad inizio ripresa ha subito il pari ospite, prima che Terranova e De Felice riuscissero a chiudere la contesa. La Nissa ha schierato dal primo minuto Ukelis, Tamajo, Cusumano, Bruno, Rapisarda, Palermo, Provenzano, Catalano, Calvosa, Alagna, Terranova. In panchina Butano, Distratto, Ferrante, Fofana, Maltese, De Felice, Di Grazia, Panattoni, Bello.

Partita condizionata dal gran caldo che ha finito per incidere sul ritmo che le due squadre sono riuscite a esprimere. La Nissa, rispetto al match di Coppa Italia con la Nuova Igea Virtus, è apparsa più attenta, concentrata. Insomma, una Nissa più sul pezzo. La presenza di Marco Palermo (nella foto) a centrocampo ha assicurato maggiore verve e personalità ad un reparto che ha espresso una spinta propulsiva migliore rispetto a quella degli avversari che, nel corso della prima frazione di gioco, si sono limitati a qualche fraseggio che, tuttavia, non ha prodotto occasioni importanti.

La Nissa, con un Alagna in grande spolvero, è passata in vantaggio poco dopo la mezzora del primo tempo. Al 32’, infatti, è stato Marco Palermo, con un tiro preciso da fuori area, a portare in vantaggio una Nissa che nella prima frazione di gioco ha certamente fatto di più mettendoci maggiore determinazione rispetto alla Vigor Lamezia che, invece, ha avuto nel suo portiere il migliore in campo. L’estremo difensore calabro, se da una parte ha potuto ben poco di fronte alla conclusione vincente di Palermo per l’1-0, dall’altra è riuscito a sventare almeno 3 palle gol che, se finalizzate, avrebbero reso lo score del match più largo a favore della Nissa.

Nella ripresa la partita s’è decisamente ravvivata. Dapprima sono stati gli ospiti a pareggiare al 51’ con Cantoro. Un gol che è sembrato far rivivere i fantasmi di domenica scorsa, ma questa Nissa ha subito reagito al pari avversario con personalità e carattere. La squadra di Ciccio Di Gaetano, al 55’ è tornata nuovamente a condurre. E’ stato stavolta Pietro Terranova, con un gran destro ad incrociare, a riportare i biancoscudati in vantaggio. Un gol che ha ridato nuovo slancio alla Nissa che, passato lo spavento a seguito del pari, è tornata a condurre un match nel quale, comunque, ha cercato di consolidare il vantaggio e di legittimarlo nello score. Nel finale di match è così arrivata la terza rete a suggellare, con il 3-1 finale, anche una prestazione nel corso della quale la squadra è cresciuta alla distanza esprimendo una cifra di gioco eccellente al cospetto di una Vigor Lamezia che non è stata certo a guardare e che, oltre a realizzare la rete del momentaneo pari, ha anche arginato, per quanto ha potuto il gioco offensivo di una Nissa apparsa rigenerata nello spirito e nel morale.

Per la Nissa un inizio che, meglio di così, non si poteva certo prospettare, al netto del gran caldo di oggi e del tempo che serve affinchè il gruppo si amalgami adeguatamente. E ora massima concentrazione per la prossima gara di campionato nella quale la Nissa sarà impegnata fuori casa sul campo del Licata che, dopo aver rimediato un pesante 5-0 all’esordio contro la Reggina, ci terrà a fare il suo esordio davanti al pubblico amico con un risultato positivo.