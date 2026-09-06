Incidente sul lavoro: 67enne muore incastrato in una vendemmiatrice, ferito collega che cercava di salvarlo

Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67enne di Alcamo (Trapani), come riportano i media locali, durante la vendemmia in contrada Quaranta Salme, zona rurale di Alcamo, al confine tra il territorio della provincia di Trapani e Palermo, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice (inizialmente si era parlato di una mietitrice). Il ferito, Massimo Lauria, 57 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Secondo quanto finora ricostruito, i due stavano raccogliendo l’uva quando il macchinario si è inceppato e, per farlo ripartite, l’uomo è rimasto incastrato e ha perso la vita. Il secondo lavoratore, nel tentativo di salvare Palumbo, è rimasto ferito alle braccia. Nelle campagne tra Palermo e Trapani è in corso la raccolta delle uve con l’utilizzo della macchina vendemmiatrice. Sul posto anche i vigili del fuoco.