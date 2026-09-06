Tragedia alla Monte Erice, proclamato il lutto cittadino: annullati gli eventi in programma

Lutto cittadino a Erice dopo la tragedia che ha sconvolto la 68ª edizione della Cronoscalata Monte Erice e l’intero mondo dell’automobilismo siciliano.

L’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino in memoria di Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due giovanissimi spettatori di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno, che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto lungo il percorso della gara.

La sindaca di Erice Daniela Toscano, accompagnata dal vicesindaco Paolo Genco, si è recata personalmente sul luogo della tragedia.

«Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta alla Cronoscalata Monte Erice e a quanti in queste ore stanno vivendo un dolore che appartiene a tutta la comunità – ha dichiarato la sindaca Toscano –. Ai feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione».

La prima cittadina ha rivolto un pensiero anche a tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione della storica manifestazione automobilistica e ha ringraziato forze dell’ordine, Polizia municipale, Vigili del Fuoco e personale sanitario intervenuti sul luogo dell’incidente.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie, l’amministrazione ha inoltre disposto l’annullamento di tutti gli appuntamenti previsti nella giornata di oggi nell’ambito della manifestazione “Love San Giuliano”, in Piazza Pagoto.

La tragedia si è consumata quando una vettura in gara è uscita dal tracciato, travolgendo i due giovani spettatori. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche il commissario di gara Mario Marchetti, trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e ricoverato in terapia intensiva.

Alla guida della vettura c’era il pilota nisseno Marco Nicoletti, coinvolto nell’incidente e sottoposto agli accertamenti sanitari del caso.

La gara è stata immediatamente sospesa.

Una giornata che avrebbe dovuto celebrare la passione per il motorsport si è trasformata in un momento di profondo dolore. Erice ha scelto il silenzio e il lutto, stringendosi idealmente alle famiglie di Giuseppe Bisconti e Karol Greco e a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nella tragedia.