Scambio di salme all’obitorio: un uomo cremato per errore al posto di una donna

Scambio di bare all’obitorio di Careggi. E’ accaduto che la salma di un 87enne è stata cremata al posto di quella di un’altra persona morta. Il figlio ha appreso dell’errore commesso quando ormai il corpo dell’87enne era già stato cremato. Come riporta La Nazione, dopo la scoperta sono state avviate le verifiche per ricostruire le diverse fasi della vicenda.

Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, alla base dell’accaduto ci sarebbe uno scambio tra due salme destinate a cerimonie differenti. Il corpo di Leonardo sarebbe stato associato alla procedura prevista per la donna e, senza che l’identità venisse verificata correttamente, sarebbe stato portato alla cremazione.

Le ceneri dell’uomo sono state, quindi, trasferite al Tempio Crematorio di Trespiano, dove sarebbero rimaste custodite. Un particolare rende la vicenda ancora più drammatica: l’urna riporterebbe ancora il nome della donna alla quale, secondo la ricostruzione, era destinata. La famiglia dell’anziano cremato chiede di individuare i responsabili e si sono rivolti ad un legale per far valere le proprie ragioni in questa singolare vicenda. La famiglia infine ha chiesto al Comune di Firenze di accertare eventuali responsabilità e di intervenire qualora emergessero comportamenti o procedure non rispettate.