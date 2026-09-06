Incendi e rifiuti pericolosi trasportati senza autorizzazioni, dieci indagati a Gela

Dieci “padroncini”, titolari di ditte di trasporto di Gela (Caltanissetta), sono indagati per incendio, ricettazione, furto e trasporto di rifiuti pericolosi senza le necessarie autorizzazioni. I pm della procura gelese, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, hanno chiuso le indagini. L’attività investigativa, svolta dagli agenti di polizia, ha riguardato presunti illeciti andati avanti fino allo scorso anno. Tra le contestazioni, anche incendi di vecchie automobili, date alle fiamme in aree rurali, e poi trasportate in alcune rimesse, a Gela e a Niscemi. Secondo gli inquirenti, i “padroncini” indagati avrebbero svolto attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi senza le necessarie autorizzazioni. Diversi mezzi trasferiti alle rimesse del territorio sarebbero risultati rubati. (ANSA)