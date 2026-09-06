Tragedia alla Monte Erice, si aggrava il bilancio: due morti dopo l’incidente alla postazione 9

Si aggrava drammaticamente il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina durante la 68ª cronoscalata Monte Erice. Le vittime sono due.

Dopo la morte del commissario di gara, avvenuta in seguito al terribile incidente verificatosi in corrispondenza della postazione numero 9, è infatti deceduta anche una seconda persona rimasta coinvolta nell’impatto.

La conferma del secondo decesso arriva dall’AGI: una delle persone investite era stata trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove purtroppo è successivamente deceduta.

Al momento non sono note con certezza le generalità della seconda vittima e, pertanto, è opportuno attendere ulteriori comunicazioni prima di fornire altri dettagli.



Secondo la prima ricostruzione, il pilota di una vettura, mentre affrontava una curva, è uscito dal tracciato finendo verso la postazione 9 e investendo l’ufficiale di gara e altre persone presenti nella zona. Le cause che hanno determinato l’uscita di strada restano da accertare.

Come avevamo riferito nella prima notizia, nella drammatica vicenda risultano coinvolti anche due piloti nisseni, ma in circostanze completamente differenti.

Uno è il concorrente che si trovava alla guida della vettura uscita dal tracciato. Il pilota nisseno, secondo le informazioni in nostro possesso, non avrebbe riportato conseguenze fisiche nell’incidente.

Il secondo pilota nisseno, invece, si trovava nei pressi della postazione numero 9. Alcune vetture prima era stato protagonista di un incidente proprio in quella zona e, una volta interrotta la propria gara, era rimasto nei pressi della postazione ad assistere al passaggio degli altri concorrenti insieme ai commissari.



È stato così coinvolto nel successivo e tragico incidente. Il pilota nisseno è vivo e si trova all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove è sottoposto agli accertamenti sanitari del caso. Le informazioni in nostro possesso escludono dunque che sia lui la seconda persona deceduta.

Il bilancio fornito dall’AGI parla complessivamente di due vittime e due feriti.

La competizione è stata immediatamente sospesa dopo l’incidente. La Monte Erice, giunta alla sua 68ª edizione e organizzata dall’Automobile Club Trapani, vedeva al via 260 equipaggi, con 153 vetture moderne e 107 storiche, ed era valida per i campionati italiani di velocità in salita riservati alle diverse categorie.



Quella che doveva essere una grande giornata di automobilismo si è trasformata in una delle pagine più dolorose della storia della cronoscalata siciliana. Il bilancio, inizialmente di una vittima, si è purtroppo aggravato: sono adesso due le persone che hanno perso la vita nell’incidente della postazione 9.