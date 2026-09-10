Via libera dal Ministero dell’Ambiente alla candidatura al MaB Unesco delle “Saline di Sicilia”

Trapani – Via libera del Ministero dell’Ambiente edella Sicurezza energetica alla candidatura, lanciata dalla Camera dicommercio di Trapani e portata avanti dal Comitato promotore, perl’iscrizione delle “Saline di Sicilia” al Programma MaB (“Man and theBiosphere”) dell’Unesco, quale Riserva della Biosfera. In caso diapprovazione finale a Parigi, l’area delle saline di Trapani, Marsala,Misiliscemi e Paceco sarebbe così la prima zona umida costiera costruitadall’uomo ad ottenere il prestigioso riconoscimento.Ieri a Roma, presso la sede del Ministero dell’Ambiente e dellaSicurezza Energetica, si è riunita la Commissione tecnica nazionaleitaliana per il MaB Unesco. Giuseppe Pace, coordinatore del Comitatopromotore; Diego Carpitella, segretario generale della Camera dicommercio di Trapani; e Francesco Picciotto, dirigente del servizio Areenaturali dell’assessorato regionale al Territorio, in rappresentanzadell’assessora Giusi Savarino; hanno presentato il dossier finale dellacandidatura. La Commissione tecnica nazionale per il Mab Unesco haconfermato l’interesse per l’unicità e per la solidità della proposta,sottoscrivendola nella sezione di propria competenza.A questo punto rimane l’ultimissima fase: il completamento dellaversione in inglese, che andrà stampata, firmata dai componenti delComitato promotore e inviata entro la fine del mese alla sede operativadel MaB Unesco a Parigi. Fanno parte del Comitato la Regione sicilianacon l’assessorato al Territorio e Ambiente, la Camera di commercio diTrapani, il Libero consorzio di Trapani, i Comuni di Trapani, Marsala,Misiliscemi e Paceco e il Wwf.“Siamo fiduciosi – dichiara il Comitato promotore – circa la valutazionefinale che sarà fatta del dossier a livello internazionale. Ringraziamola Commissione tecnica nazionale per il MaB Unesco: il fatto che abbiaapprezzato, condiviso e sottoscritto la corposa documentazione ciincoraggia e ci dà la certezza che l’invio dell’incartamento a Parigisarà accompagnato, oltre che dal sostegno del governo regionale, anchedall’impegno dell’Italia a supportare la candidatura delle ‘Saline diSicilia’“.