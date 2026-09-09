Minaccia di far saltare in aria i poliziotti, arrestato a Palermo

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 49enne palermitano che ha minacciato di fare saltare tutti in aria dopo il sequestro del suo scooter. Dovrà rispondere di resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale. I poliziotti, nel corso di controlli, transitando per viale della Regione Siciliana, hanno intimato l’alt al conducente di una moto Honda SH 150, nei pressi di un distributore di carburanti. Dai successivi accertamenti è emerso che all’uomo, un 49enne palermitano gravato da numerosi precedenti di polizia, era stata revocata la patente, inoltre la moto sulla quale viaggiava era sottoposta a sequestro amministrativo. Alla luce delle contestazioni (guida senza patente e guida di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo) ed all’arrivo del carro attrezzi per l’affidamento del mezzo in custodia, il 49enne è andato in escandescenza. In un momento di forte tensione, con mossa repentina, ha raggiunto la moto, ha aperto il serbatoio e vi ha avvicinato un accendino, minacciando esplicitamente gli agenti di appiccare il fuoco e “farli saltare in aria”. La risolutezza della minaccia, aggravata dal contesto e dalla presenza ravvicinata di carburante infiammabile, ha imposto un intervento tempestivo e decisivo degli agenti che, nonostante la violenta resistenza opposta dall’uomo, scaturita in una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo ed a metterlo in sicurezza, scongiurando conseguenze potenzialmente drammatiche per l’incolumità pubblica. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. (ITALPRESS).