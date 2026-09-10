Mpa Caltanissetta: «Bentornato a Pino Federico, insieme per rafforzare il progetto autonomista»

CALTANISSETTA. «Accogliamo con grande piacere il ritorno di Pino Federico nel Movimento per l’Autonomia. Una scelta che ritrova le radici di un percorso comune e che rappresenta un’occasione importante per rafforzare la presenza e l’iniziativa del movimento nel comune di Gela e nella provincia di Caltanissetta». Lo dichiarano i coordinatori provinciali dell’Mpa di Caltanissetta, Giancarlo Cancelleri, Mariella Ippolito e Saro Caci, dando il benvenuto a Pino Federico nella comunità autonomista.

«Siamo convinti che il suo contributo potrà arricchire il lavoro del movimento, attraverso il confronto con amministratori, militanti e cittadini. Vogliamo costruire una partecipazione sempre più ampia attorno a un progetto che metta al centro le esigenze delle nostre comunità e dia forza alla rappresentanza del territorio nelle scelte regionali».

«L’autonomia acquista significato quando si traduce nella capacità di affrontare i problemi e dare risposte concrete: dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro alle opportunità per i giovani. È su queste priorità che intendiamo consolidare un impegno condiviso, valorizzando le energie e le competenze di quanti vogliono contribuire al futuro della nostra provincia».

«A Pino rivolgiamo un sincero bentornato e l’augurio di buon lavoro. Ci attende un percorso da portare avanti insieme, con spirito di squadra, responsabilità e attenzione ai bisogni di Gela e dell’intero territorio nisseno».