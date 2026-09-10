Caltanissetta. Riprendono le visite alla scoperta della Città da parte del Cral: domenica 13 passeggiata al Rione Provvidenza

CALTANISSETTA. Dopo la pausa estiva, riprende il programma 2026 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta …. e non solo – anno 2026”, Domenica 13 settembre andremo si andrà a fare una passeggiata al rione Provvidenza riscoprendo angoli a molti poco conosciuti.

La nostra guida sarà il prof. Enzo Falzone, l’appuntamento è alle ore 10,00 davanti la Chiesa di San Giuseppe. Il Cral ringrazia, innanzitutto, coloro che ci seguono e, come sempre, ringrazia la collaborazione a questa iniziativa ricevuta dalle associazioni: Lions Caltanissetta Pietrarossa, Francesco Amico, Royal Eagles e della delegazione Prov.le di Caltanissetta delle Guardie d’Onore alle reali tombe al Pantheon. Come sempre evidenziato, il Cral organizza queste visite guidate per far meglio conoscere la nostra città, affinché si apprezzi quanto di bello in essa si possa trovare.

A tale scopo, invitiamo i giovani a venire per “scoprire e riscoprire” Caltanissetta. La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL). Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA.