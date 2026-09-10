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Incidente mortale sulla statale Jonio-Tirreno, tre vittime e un ferito a Rosarno

AdnKronos

Incidente mortale sulla statale Jonio-Tirreno, tre vittime e un ferito a Rosarno

Gio, 10/09/2026 - 08:07

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(Adnkronos) – Tre persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 682 'Jonio-Tirreno', all’altezza del km 3,200 a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Lo riferisce Anas precisando che la strada è temporaneamente chiusa e il traffico deviato.  Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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