“Caltanissetta illumina la speranza”: il 18 settembre Comune e Aisla insieme per la XIX Giornata Mondiale della SLA

CALTANISSETTA. In occasione della XIX Giornata Mondiale della SLA, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, unitamente alle Commissioni Consiliari V e VI (“Cultura e Attività Sociali” e “Sanità”, presiedute rispettivamente da Alessandra Longo e Vincenzo Piscopo), annuncia l’organizzazione dell’evento “Caltanissetta illumina la speranza”. L’iniziativa è promossa e realizzata in stretta sinergia con AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) di Caltanissetta e CONI sez. Caltanissetta. L’obiettivo della giornata è quello di stringersi attorno alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e alle loro famiglie, coinvolgendo l’intera cittadinanza in un momento di informazione, sensibilizzazione e partecipazione collettiva. Il programma, elaborato in collaborazione con la referente territoriale AISLA Daniela Amico e le realtà associative locali, prevede un ricco calendario di iniziative:

· A partire dalle ore 17:00 – Allestimento Gazebo: Nel centro storico cittadino saranno allestiti gazebo informativi a cura delle associazioni sportive coinvolte, tra cui Track Club e Curri e Mangia. Le postazioni saranno dedicate alla divulgazione e alla conoscenza della patologia, alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla raccolta fondi. Presso questi punti sarà inoltre possibile sostenere la ricerca e l’assistenza acquistando una bottiglia di vino: si tratta di un’edizione speciale della Barbera d’Asti DOCG, donato dalla Regione Piemonte ad AISLA.

· Ore 17:30 – Camminata di Solidarietà: Prenderà il via una passeggiata non competitiva tra le vie del Centro Storico, pensata come un cammino ideale di consapevolezza e solidarietà. Il percorso si snoderà per circa 2 km con partenza da Corso Umberto I, davanti al Palazzo Comunale, attraversando le principali vie del cuore cittadino. L’iniziativa vedrà il supporto logistico e organizzativo delle associazioni sportive e di altre realtà del territorio. L’Amministrazione auspica inoltre un’ampia partecipazione da parte degli studenti e della comunità scolastica cittadina, per promuovere nei più giovani i valori dell’inclusione e del rispetto. A seguire, si terrà un flash mob della scuola di danza ASD “Scarpette rosse” di Francesca Gallina.

· Ore 19:45 – Illuminazione di Palazzo del Carmine: A conclusione della giornata, Palazzo del Carmine si illuminerà di verde, il colore simbolo di AISLA e della lotta alla SLA.

L’accensione del Palazzo si unisce a un’iniziativa di respiro nazionale: in tutta Italia, infatti, si accenderanno di verde monumenti, piazze e luoghi pubblici. Questo gesto dare visibilità a una comunità che lotta ogni giorno e creare un ponte emotivo e civile tra chi vive con la SLA, le loro famiglie e l’intera società.

È un invito a non spegnere mai la speranza e a mantenere viva l’attenzione su bisogni, diritti e dignità, come ha spiegato Daniela Amico, referente AISLA di Caltanissetta e moglie dell’ex calciatore e storico capitano biancoscudato Davide La Paglia: “Dal 2013 ad oggi, AISLA ha destinato milioni di euro grazie all’Operazione Sollievo, grazie alla solidarietà di cittadini, donatori e aziende, dimostrando che un’azione concreta e condivisa può davvero fare la differenza. Il progetto “Operazione Sollievo” nasce con l’obiettivo strategico di rispondere in modo tempestivo e concreto ai bisogni quotidiani delle persone con SLA e delle loro famiglie, promuovendo un modello di welfare di prossimità, basato su ascolto, intervento personalizzato e supporto territoriale.

Molti Interventi sono stai realizzati grazie a “Operazione Sollievo” tra i quali i più importanti: sostegno economico alle famiglie; fornitura o noleggio di ausili fondamentali; consulenza e accompagnamento burocratico; contributi economici straordinari. Io e mio marito La Paglia Davide, affetto da SLA dal 2008, ringraziamo tutta l’Amministrazione comunale per averci dato l’opportunità di organizzare e di sostenere l’evento #GNSLA2026, perché solo tramite queste iniziative possiamo garantire alle persone con SLA e alle loro famiglie una continuità sulle Operazioni Sollievo”. Il Comune di Caltanissetta invita tutta la cittadinanza a partecipare.