Caltanissetta. All’Ospedale Sant’Elia l’Asp avvia lavori per 6 nuovi posti di terapia sub intensiva in Pneumologia

CALTANISSETTA. Avanti con la riorganizzazione e il potenziamento del reparto di pneumologia dell’Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta. La Direzione dell’ASP ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di 6 nuovi posti letto di Terapia Sub-Intensiva all’interno del Reparto di Pneumologia, situato al 3° piano del presidio ospedaliero. L’intervento rientra nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera (ex D.L. 34/2020) e va a completare l’offerta sanitaria dell’ospedale, dove sono già pronti e collaudati 16 posti di Terapia Intensiva e altri 6 di Sub-Intensiva. Per accelerare al massimo i tempi di avvio del cantiere, il Responsabile del procedimento ha già avviato le procedure autorizzative veloci tramite Conferenza dei Servizi.

L’operazione consentirà di dotare la Pneumologia di ambienti ad alta tecnologia dedicati ai pazienti che necessitano di cure più complesse e di un monitoraggio costante. Per garantire la massima efficienza della struttura senza sacrificare l’accoglienza, la riorganizzazione degli spazi è stata studiata per mantenere del tutto invariato il numero totale dei posti letto del reparto. Contestualmente ai nuovi posti sub-intensivi, infatti, verranno riqualificate anche le stanze di degenza ordinaria e rimodulati gli spazi di servizio per il personale e per l’attesa dei familiari. Grazie a questi lavori, che comprenderanno anche l’ammodernamento degli impianti di aerazione e della sicurezza antincendio, l’Ospedale “S. Elia” potrà contare a breve su un reparto di Pneumologia ancora più moderno, sicuro e pronto a rispondere con standard elevati alle esigenze di cura della cittadinanza.