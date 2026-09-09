Mussomeli, in processione per le vie del paese fra “ninareddre” e preghiere al grido di Viva Maria

MUSSOMELI – E’ terminata martedì sera, con la lunga processione delle statue della “Bammina” e della Madonna dei Miracoli, la prima ottava dei festeggiamenti patronali, a cui hanno partecipato anche la congregazione di San Vincenzo Ferreri e la congregazione di San Pasquale con al seguito la filarmonica “G. Puccini” del maestro Vincenzo Barcellona e il gruppo bandistico “Mons Mellis del maestro Giuseppe Noto. Ha preso parte il clero locale e quello diocesano che aveva già preso parte alla celebrazione dei Vespri solenni. Erano presenti anche le Autorità civili e militari. Va sottolineato che I festeggiamenti continueranno fino al prossimo 15 settembre con la seconda ottava che prevede l’omaggio floreale delle parrocchie alla Patrona.Sono queste le parrocchie che si alterneranno in ciascuna giornata: il mercoledì Sant’Enrico e a seguire, Cristo Re, Madonna del Carmelo, Trasfigurazione, San Giovanni Battista e chiesa Madre San Ludovico. Il 15 settembre, messe e seconda processione. Concluderà i festeggiamenti, come da tradizione, lo spettacolo pirotecnico