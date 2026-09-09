Riesi ospita la presentazione del nuovo romanzo di Salvatore Falzone: “Il sale dei morti”

RIESI. Nell’ambito della rassegna letteraria Book Meet Riesi, sabato 19 settembre 2026 alle ore 19:00 si terrà la presentazione del romanzo Il sale dei morti di Salvatore Falzone (Neri Pozza / I Neri). L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Filippo Scroppo del Centro Polivalente di Riesi.

Ambientato tra le suggestive atmosfere di una miniera abbandonata nella Sicilia più profonda, il libro si snoda attorno a una verità inafferrabile con cui il protagonista sarà costretto a confrontarsi. Durante la serata, l’autore dialogherà con Isabella Iacona.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Riesi, in collaborazione con A.N.P.I. (Sezione Gaetano Butera) e BCsicilia sede di Riesi. L’ingresso è libero e gratuito