Ripristinata la viabilità sulla SS 640 all’interno della Galleria Caltanissetta nella quale s’è verificato l’incidente mortale nel quale ha perso la vita centauro nisseno

CALTANISSETTA. E’ stata ripristinata la viabilità nella Galleria Caltanissetta lungo la SS 640. A comunicarlo è stata l’Anas. La viabilità era rimasta bloccata a causa di un incidente mortale avvenuto in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Il sinistro, nel quale ha perso la vita il nisseno Kevin Garzia di 22 anni, è avvenuto in corrispondenza del km 54,508, ed ha coinvolto, oltre alla motocicletta nella quale viaggiava il centauro nisseno, anche un mezzo pesante. La circolazione stradale era stata interdetta nel tratto interessato dall’incidente e il traffico era stato deviato in loco per consentire la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e per effettuare i rilievi del caso, ma ora, novità dell’ultima ora, la viabilità è stata ripristinata.